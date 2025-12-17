Trump limita l’ingresso negli Stati Uniti

Il presidente americano Donald Trump ha introdotto ulteriori limitazioni all’ingresso di cittadini stranieri negli Stati Uniti. La lista dei paesi interessati include ora anche coloro che hanno un documento rilasciato dall’Autorità palestinese, oltre a cinque nuovi paesi e a due per i quali sono state inasprite le limitazioni. Secondo la Casa Bianca, queste misure sono state adottate per proteggere la nazione dalle minacce alla sicurezza nazionale e alla sicurezza pubblica.

L’obiettivo è impedire l’ingresso di cittadini stranieri sui quali gli Stati Uniti non dispongono di informazioni sufficienti per valutare i rischi che rappresentano, ottenere la cooperazione dei governi stranieri, far rispettare le leggi sull’immigrazione e promuovere altri importanti obiettivi di politica estera, sicurezza nazionale e antiterrorismo. La Casa Bianca sottolinea che è dovere del presidente intervenire per garantire che coloro che cercano di entrare nel paese non arrechino danno al popolo americano.

I paesi inseriti nel precedente documento 10949 sono confermati, ovvero Afghanistan, Birmania, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. A questi vengono aggiunti 7 paesi più l’Autorità nazionale palestinese, ovvero Burkina Faso, Mali, Niger, Sud Sudan e Siria, oltre a Laos e Sierra Leone ai quali in precedenza erano state poste solo limitazioni parziali.