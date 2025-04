La Cina affronterà un’imposta aggiuntiva del 50% se non annullerà i dazi reciproci, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump. Ha sottolineato che “molti, molti Paesi stanno venendo a negoziare accordi con noi” riguardo ai dazi recentemente annunciati, menzionando il Giappone come esempio di nazione coinvolta in questi colloqui.