Trump Jr prende in giro Britney Spears: interviene l’ex marito della popstar

Quella dei Trump per le popstar sembra essere una vera ossessione. Negli anni l’ex Presidente degli Stati Uniti si è scagliato in più occasioni contro le cantanti pop. Il tycoon ha criticato l’Halftime Show di Rihanna al Super Bowl, dato dell’artista sopravvalutata a Lady Gaga e JLo e adesso il figlio ha preso in giro Britney Spears.

Ieri Donald Trump Jr ha pubblicato un meme con una foto di Britney del 2000 e uno screenshot del famoso video della Spears con i coltelli. Subito dopo il post di Donald Jr, Sam Asghari ha pubblicato una storia Instagram in cui ha dato del bullo all’uomo: “Non è bello fare il bullo!”

Quest’uomo…

🚨| Donald Trump Jr prende in giro Britney sulla sua pagina Instagram e l’ex marito di lei prende le sue difese: “Non è ok essere un bullo”. pic.twitter.com/sGwKRraaWR — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) October 1, 2023

Trump e l’attacco allo show di Rihanna.

“Sì certo che ho visto quello che ha fatto. Cosa ne penso? Posso dire che il suo è stato un fallimento epico. Rihanna ha offerto, senza dubbio, la peggiore esibizione dell’halftime show della storia del Super Bowl: questo dopo aver insultato molto più della metà della nostra nazione, che è già in serio declino, con le sue parole ripugnanti ed offensive”.

L’attacco a Lady Gaga.

“Adesso Joe Biden ha Lady Gaga. Però questo non mi importa affatto. Lady Gaga non è troppo brava. Potrei raccontarvi un sacco di storie su questa donna. Potrei raccontarvi delle storie su Lady Gaga. Conosco molte storie su Lady Gaga. E Jon Bon Jovi? Ogni volta che lo vedo, mi lecca il c**o. ‘Oh, oh, signor Presidente‘”.

Trump e la frecciatina a Taylor Swift.