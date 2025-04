Trump Introduce Dazi sui Farmaci: L’Italia a Rischio di Perdere 2,5 Miliardi di Dollari

Il presidente Donald Trump ha annunciato che le importazioni di farmaci subiranno presto “importanti” dazi, con l’obiettivo di riportare la produzione negli Stati Uniti. Secondo le stime di Farmindustria, questi dazi potrebbero causare una catastrofe da 2,5 miliardi di dollari per l’Italia. Durante una cena del Comitato Nazionale Repubblicano, Trump ha dichiarato che, a breve, sarà introdotta una tariffa sui prodotti farmaceutici, che finora erano stati esclusi dai precedenti dazi. Negli ultimi decenni, la produzione di farmaci negli USA è diminuita notevolmente, con la maggior parte della produzione attuale trasferita in paesi come la Cina.

Marco Cattani, presidente di Farmindustria, ha evidenziato che le nuove tariffe rappresentano un serio rischio per le aziende italiane e per l’intera filiera manifatturiera del settore. Nel 2024, l’Italia ha esportato oltre 10 miliardi di dollari di farmaci e vaccini verso gli Stati Uniti, finora senza dazi. Con l’eventuale attuazione di dazi del 25%, il costo per le aziende italiane supererebbe i 2,5 miliardi, comportando significativi effetti negativi sulla produzione.

Secondo l’analisi dell’economista sanitario Fabrizio Gianfrate, gli USA movimentano farmaci per un valore complessivo di 306,4 miliardi di dollari, rendendo le tariffe un onere potenziale per il settore. Se i dazi reciproci al 25% venissero implementati, si prevedrebbe un trasferimento di 76,6 miliardi di dollari dai produttori agli Stati, chiarendo che una parte di quest’onere potrebbe ricadere sui prezzi dei farmaci, con possibili conseguenze per i pazienti e per la disponibilità di alcuni medicinali.