Trump insiste sui dazi per auto e alcolici: i produttori italiani di vino in allerta

Donald Trump conferma che i dazi reciproci saranno attuati il 2 aprile, seguiti dai dazi sulle auto importate il giorno successivo. Durante un’intervista con Nbc, Trump ha dichiarato che non è preoccupato per l’aumento dei prezzi delle auto straniere, anzi spera che questo possa incentivare gli americani ad acquistare auto prodotte negli Stati Uniti. Ha sottolineato che il mercato automobilistico americano ha un’ampia offerta di veicoli. Il presidente ha aperto la possibilità di negoziare sulle tariffe solo se i Paesi interessati fossero disposti a offrire “qualcosa di grande valore”. Ha quindi escluso la possibilità di ritardi nell’implementazione dei dazi e ha ribadito la sua determinazione nel proteggere l’industria automobilistica nazionale. Trump ha sempre sostenuto che i dazi sono necessari per proteggere i posti di lavoro americani e per riequilibrare le pratiche commerciali che lui considera ingiuste. Il suo approccio aggressivo nei confronti del commercio internazionale ha attratto sia sostenitori che critiche, con sostenitori che lodano la sua volontà di affrontare le questioni commerciali, mentre i critici avvertono che potrebbe provocare ritorsioni e instabilità economica. In questo contesto, Trump sembra essere fermo nella sua posizione, chiedendo ai partner commerciali degli Stati Uniti concessioni significative per considerare eventuali negoziati. La sua strategia è in linea con il suo impegno a mettere “America First” e a promuovere gli interessi economici degli Stati Uniti in un panorama commerciale globale complesso.