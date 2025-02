Trump incredulo per aver etichettato Zelensky come ‘dittatore’

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso incredulità riguardo a una sua precedente affermazione in cui definiva il presidente ucraino Volodymyr Zelensky un “dittatore”. Durante un intervento a inizio mese, Trump aveva fatto riferimento a Zelensky in tali termini, criticando la sua decisione di non convocare elezioni durante il conflitto con la Russia, che ha portato gran parte dell’Ucraina sotto occupazione russa e ha costretto il paese a dichiarare legge marziale. Quando un giornalista ha chiesto a Trump se mantenesse quella opinione, il presidente ha risposto di non poter credere di aver effettivamente fatto quella dichiarazione e ha rapidamente cambiato argomento con “Prossima domanda”. Questo scambio evidenzia la complessità della situazione ucraina e le sfide politiche con cui si confronta il leader statunitense.