Trump, incontro con Macron e lode a Meloni: “Giorgia meravigliosa”

Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha elogiato il leader italiano Giorgia Meloni durante un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron nello Studio Ovale, definendo l’Italia un paese importante e sottolineando la forte leadership della Meloni. L’incontro tra Trump e Macron si è concentrato principalmente sulla guerra tra Ucraina e Russia. Trump ha sostenuto che questo conflitto potrebbe concludersi “entro settimane” e ha messo in risalto un accordo in fase di definizione con Kiev riguardante le terre rare, risorse minerarie ucraine. Ha annunciato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà alla Casa Bianca per firmare l’accordo.

Trump ha inoltre espresso la sua intenzione di dialogare con il presidente russo Vladimir Putin per cercare di risolvere rapidamente la guerra, suggerendo l’invio di forze europee per mantenere la pace. Ha affermato che si stanno avvicinando a una soluzione e che la sua missione è porre fine a questo conflitto. Macron ha confermato che gli europei sono pronti a prendersi la responsabilità della pace e potrebbero anche inviare truppe in Ucraina per garantire il rispetto degli accordi.

Durante la videoconferenza del G7, Trump ha sottolineato l’importanza dell’accordo sugli “elementi critici e sulle terre rare” tra Stati Uniti e Ucraina, con l’auspicio che venga firmato presto. Secondo Trump, questo accordo rappresenterebbe una partnership economica che permetterebbe agli Stati Uniti di recuperare ingenti fondi e forniture militari inviate in Ucraina, contribuendo al contempo alla ripresa dell’economia ucraina mentre il conflitto volge al termine.