Trump, incontro con Macron e elogio per Meloni: “Giorgia meravigliosa”

Il presidente americano Donald Trump ha elogiato la premier italiana Giorgia Meloni durante un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron nello Studio Ovale, sottolineando l’importanza dell’Italia e la forte leadership di Meloni. La discussione principale riguardava la guerra tra Ucraina e Russia; Trump ha affermato che questo conflitto potrebbe concludersi “entro settimane” se si agirà in modo intelligente. Ha anche menzionato un imminente accordo tra Stati Uniti e Ucraina sulle terre rare, sostenendo che il presidente ucraino Zelensky potrebbe visitare la Casa Bianca per firmare l’accordo.

Trump ha espresso la sua intenzione di dialogare con il presidente russo Putin, senza un parallelo programma di incontri. Ha criticato l’operato di Joe Biden, affermando che, se fosse stato presidente, la guerra non sarebbe mai iniziata. La sua missione è quella di porre fine a questo conflitto e ha suggerito l’invio di truppe europee per mantenere la pace in Ucraina, affermando che Putin non avrebbe opposto resistenza a questa idea. Macron ha sostenuto l’importanza del coinvolgimento europeo nella garanzia di una pace duratura, evidenziando la disponibilità a inviare forze per verificare il rispetto della pace.

Trump ha anche comunicato su Truth l’importanza dell’accordo sulle terre rare, definendolo una “partnership economica” che potrebbe rientrare nel lungo termine per il popolo americano. In risposta, Giorgia Meloni ha ringraziato Trump per il suo supporto, affermando che Italia, Stati Uniti ed Europa lavoreranno insieme per affrontare le sfide globali.