Trump incontra Meloni alla Casa Bianca: “Oggi vedo l’Italia”

Il giorno dell’incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump è finalmente arrivato. Oggi, alle 18:00 (ora italiana), la presidente del Consiglio entrerà alla Casa Bianca, primo leader europeo dopo l’investimento sui dazi del presidente americano avvenuto il 2 aprile. Trump ha dichiarato su Truth Social che diversi Paesi, inclusa la Cina, vogliono incontrare gli Stati Uniti e ha sottolineato l’importanza del dialogo commerciale. Meloni intende evitare una guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea e promuovere un dialogo tra Washington e Bruxelles, collaborando con Ursula von der Leyen.

I dazi “reciproci” imposti da Trump all’UE, attualmente sospesi per 90 giorni, saranno al centro dei colloqui, ma Trump avrebbe già rifiutato l’offerta di Bruxelles di dazi zero in cambio dell’aumento degli acquisti di gas naturale liquefatto e armi. Altri temi in discussione includono il Medio Oriente e la situazione in Ucraina, con Meloni che potrebbe proporre garanzie di difesa secondo l’articolo 5 della Nato.

Inoltre, Trump chiede un aumento dei contributi militari da parte dei Paesi Nato al 5% del PIL, una richiesta difficile per l’Italia, che punta a mantenere il 2% per non compromettere la gestione dei conti pubblici. Infine, la Cina sarà un tema cruciale, con Trump che mira a ridurre l’influenza cinese a discapito di quella americana. L’europarlamentare Nicola Procaccini avverte dell’importanza di fare scelte geopolitiche sagge per l’interesse nazionale, evidenziando le differenze tra i mercati americano e cinese.