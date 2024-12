Trump incantato da Meloni: “Leader e persona fantastica”

Donald Trump ha espresso il suo apprezzamento per Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano, definendola “una leader e una persona fantastica” durante un’intervista dopo l’apertura della Borsa di New York. Rispondendo a una domanda su un possibile messaggio per la premier, Trump ha dichiarato: “Io amo l’Italia”, confermando la sua intenzione di collaborare con Meloni.

Queste affermazioni seguono un incontro avvenuto tra Trump e Meloni a Parigi, durante un evento organizzato da Emmanuel Macron per la riapertura di Notre Dame. Trump ha lodato l’incontro, definendolo “grande” e descrivendo Meloni come “piena di energia”, affermando che tra di loro c’è stata una buona intesa.

Meloni ha reagito alle dichiarazioni di Trump esprimendo gratitudine attraverso i suoi profili social, condividendo un video in cui il presidente eletto degli Stati Uniti parla positivamente di lei. Ha scritto: “Grazie a Donald J. Trump per le belle parole”, mostrando apprezzamento per il supporto ricevuto.

Inoltre, i media statunitensi hanno riferito che Trump sta considerando di nominare Tilman Fertitta come nuovo ambasciatore in Italia. Fertitta, noto imprenditore e proprietario della squadra di basket Houston Rockets, è descritto come un amico di Trump e un finanziatore del Partito Repubblicano. Con un patrimonio netto di 8,4 miliardi di dollari, Fertitta ha origini siciliane e proviene da una famiglia legata al settore della ristorazione.

L’interesse di Trump per una partnership con l’Italia e la sua attenzione alla nomina di Fertitta riflettono il crescente legame tra gli Stati Uniti e l’Italia durante la presidenza di Meloni. Questo contesto di rispetto reciproco e possibilità di collaborazione tra i due leader potrebbe influenzare positivamente le relazioni tra i due paesi.

In sintesi, l’interazione tra Trump e Meloni segna un momento significativo nelle relazioni internazionali, evidenziando una visione condivisa e l’importanza di alleanze strategiche, mentre il futuro ambasciatore in Italia potrebbe rafforzare ulteriormente questi legami. Le reazioni dei leader suggeriscono un clima positivo e una volontà reciproca di cooperare su questioni rilevanti.