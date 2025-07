Trump in difficoltà: salute, accuse e scontro politico attuale

Il clima politico attuale è caratterizzato da tensioni e sviluppi significativi in vari ambiti. Tra i temi principali c’è la controversia che coinvolge il presidente americano Donald Trump.

Trump ha annunciato una causa legale nei confronti del Wall Street Journal e del suo editore, News Corp, a seguito della pubblicazione di una lettera che avrebbe scritto al defunto Jeffrey Epstein in occasione del suo compleanno. La missiva, definita oscena e attribuita a Trump, ha sollevato il suo immediato diniego, definendola un falso. In aggiunta, la Casa Bianca ha comunicato che il presidente soffre di insufficienza venosa cronica alle gambe, chiarendo che non si tratta di una condizione preoccupante.

In Italia, il sindaco di Milano, Beppe Sala, è al centro di polemiche dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati per un’inchiesta sull’urbanistica. Il centrodestra chiede le sue dimissioni, ma la premier Giorgia Meloni ha preso una posizione cauta. Il Pd ha invece espresso sostegno per Sala, mentre Fratelli d’Italia e Lega si preparano già per le prossime elezioni.

In ambito migratorio, Meloni ha dichiarato la sua intenzione di ridurre ulteriormente i numeri degli immigrati illegali in Italia e ha criticato la parte politicizzata della magistratura.

Infine, la polizia ha catturato Andrea Cavallari in Spagna, dopo che era evaso durante un permesso per laurearsi. Cavallari era stato condannato per una strage avvenuta nel 2018 in una discoteca. Le indagini proseguono per far luce sulle circostanze della fuga e sui possibili complici.