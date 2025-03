Trump in Congresso: Un Nuovo Risveglio per l’America

La replica democratica al discorso di Trump al congresso sarà affidata a Elissa Slotkin, ex analista della CIA e la democratica più giovane mai eletta al Senato, all’età di 48 anni, rappresentando il Michigan. Questo stato era stato precedentemente perso da Kamala Harris nelle elezioni presidenziali. Slotkin ha avuto una carriera con vari ruoli governativi, compresi incarichi legati alla sicurezza nazionale. Reclutata dalla CIA dopo la laurea in affari internazionali alla Columbia University, parla fluentemente arabo e swahili. Durante il suo intervento, la senatrice presenterà la visione dei democratici per controbattere le affermazioni di Trump. Ha dichiarato: “Dalla nostra sicurezza economica alla nostra sicurezza nazionale, dobbiamo tracciare una strada che migliori realmente la vita delle persone nel paese che tutti amiamo, e non vedo l’ora di esporla”. La sua intenzione è di comunicare che i democratici si stanno impegnando per ridurre il costo della vita e proteggere programmi come la previdenza sociale e Medicaid. Questo messaggio è stato ribadito anche dal leader della minoranza dem alla Camera, Hakeem Jeffries, che ha sottolineato il contrasto tra l’impegno dei democratici e le politiche repubblicane, accusando i repubblicani di favorire i loro donatori miliardari e personalità come Elon Musk con tagli fiscali. La risposta di Slotkin si propone quindi di delineare un percorso chiaro e positivo per il futuro, evidenziando le priorità e i valori del partito democratico.