Trump: Il Cantante Riferisce il Più Grande Pericolo di Sempre

Bruce Springsteen ha recentemente pubblicato un video sul suo profilo Instagram, in cui annuncia il suo sostegno per Kamala Harris alle prossime elezioni presidenziali statunitensi, definendo Donald Trump “pericoloso”. Questo endorsement si unisce a quelli di altre celebrità, come Taylor Swift e Jennifer Lopez, che hanno espresso analoghe opinioni contro l’ex presidente.

Nel video, girato all’interno di un diner, Springsteen risponde a chi gli chiede il suo parere sulle elezioni attuali. “Sostengo Kamala Harris come presidente e Tim Walz come vicepresidente”, ha affermato, sottolineando il suo disaccordo con Trump e JD Vance. L’artista considera queste elezioni tra le più importanti della storia americana, paragonandole al periodo della Guerra Civile.

Springsteen ha descritto gli Stati Uniti come un paese attualmente “politicamente, spiritualmente e emotivamente spaccato”, ma ha aggiunto che questo non deve essere considerato inevitabile. Ha riferito l’importanza di riscoprire i valori comuni e la storia condivisa che uniscono il paese. Secondo lui, l’America non è grande solo per la sua potenza militare o economica, ma per i principi di libertà, giustizia sociale e pari opportunità che rappresenta.

L’artista ha critico aspramente Trump, ritenendolo il candidato più “pericoloso” per la Casa Bianca, a causa del suo disprezzo per la Costituzione e per la democrazia. Springsteen ha affermato che il modo in cui Trump ha gestito la transizione del potere dovrebbe escluderlo per sempre dalla carica di presidente. Ha inoltre evidenziato che Trump non comprende il significato di essere “profondamente americani”, in contrasto con Harris e Walz, che si impegnano per un’America inclusiva, rispettosa di tutte le classi sociali, religioni e orientamenti politici.

Concludendo, Springsteen ha ricordato che ognuno ha diritto alle proprie opinioni, ma ha sottolineato l’importanza del voto, considerandolo uno dei diritti più preziosi. Ha quindi dichiarato il suo voto per Harris e Walz il 5 novembre, invitando i suoi fan ad ascoltare le loro idee e prospettive.