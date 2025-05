Trump Elogia Musk: Rivoluzione nella Gestione Governativa

Donald Trump ha accolto Elon Musk nello Studio Ovale, lodandolo come uno dei più grandi imprenditori al mondo. Durante l’incontro, il presidente ha elogiato il contributo di Musk al Dipartimento per l’efficienza governativa, sottolineando che il suo operato ha portato a un “cambiamento colossale” nella gestione degli affari pubblici a Washington. Trump ha dichiarato che ci vorranno anni per ricostruire il sistema, ma il lavoro avviato è già in corso. Inoltre, ha evidenziato i risparmi sulla spesa federale ottenuti grazie all’intervento del miliardario, il quale ha annunciato la conclusione anticipata della sua esperienza nell’Amministrazione, prevista inizialmente per sei mesi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it