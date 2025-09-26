24.9 C
Roma
venerdì – 26 Settembre 2025
Trump ed Erdogan: alleanza strategica e elezioni truccate

Da StraNotizie
Il presidente degli Stati Uniti ha accolto alla Casa Bianca il presidente turco Erdogan, sottolineando la loro lunga amicizia, anche durante il periodo di esilio. Ha affermato che Erdogan è un esperto in materia di elezioni truccate, un tema di significativa rilevanza per entrambi. Durante il suo intervento, ha messo in luce l’alto rispetto che Erdogan gode sia nel suo paese che a livello internazionale.

Il presidente americano ha inoltre elogiato l’abilità di Erdogan nel costruire un esercito potente, che utilizza gran parte dell’equipaggiamento militare statunitense. Ha espresso il proprio onore nell’ospitarlo e ha anticipato un pranzo insieme durante il quale discuteranno di varie questioni.

Hanno affrontato anche gli scambi commerciali tra i due paesi, evidenziando che questi continueranno a crescere. Infine, ha fatto riferimento alla richiesta della Turchia di acquistare aerei F-16 e F-35, suggerendo che ci saranno ulteriori accordi in questo ambito.

