Trump e Zelensky: nuove tensioni sul conflitto in Ucraina

Donald Trump ha recentemente commentato la situazione in Ucraina, rivelando le sue posizioni in merito all’invio di armamenti a Kiev. Durante un’intervista, ha affermato di non considerare al momento l’invio di missili a lungo raggio, e ha avvertito il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, di non attaccare Mosca. Questo scambio avviene in un contesto di crescente tensione, con Trump che ha messo in evidenza l’importanza di esercitare pressione su Vladimir Putin.

In un incontro privato, Trump ha chiesto a Zelensky perché l’Ucraina non avesse preso di mira Mosca, ricevendo in risposta l’indicazione che ciò sarebbe possibile se fossero disponibili le armi adeguate. Nonostante ciò, il presidente statunitense ha rimarcato di non essere ancora pronto a una rottura totale con Putin, definendo la situazione in questa fase come deludente.

In parallelo, il vice ministro degli Esteri russo, Serghei Ryabkov, ha respinto l’ultimatum di Trump, giudicandolo inaccettabile. Il presidente americano ha intanto minacciato sanzioni di tipo secondario per chi commercia con Mosca, stabilendo un termine di 50 giorni per arrivare a una soluzione negociata, una linea contestata dall’alta rappresentante dell’UE, Kaja Kallas.

Infine, il governo degli Stati Uniti sta considerando l’invio di missili Tomahawk a Kiev, che potrebbero aumentare notevolmente le capacità offensive ucraine. Queste discussioni si innestano su una situazione di conflitto in corso, con attacchi russi che continuano a colpire località ucraine come il villaggio di Prykolotne, causando feriti e distruzioni.