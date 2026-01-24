11.9 C
Salute

Da stranotizie
Trump e salute mentale: Meloni difende l’ex presidente

Durante una conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco, un giornalista ha chiesto alla presidente del Consiglio Meloni se ci si può ancora fidare dello stato di salute mentale di Trump e se non sia diventato un problema per la sicurezza mondiale. La presidente del Consiglio ha espresso fastidio per la domanda, affermando che non è un modo serio di affrontare la politica internazionale. Ha inoltre sottolineato che Trump è il presidente eletto degli Stati Uniti e che simili discussioni sono state fatte in passato anche su Joe Biden e su di lei stessa. Ha ricordato che bisogna rispettare la democrazia e i leader eletti dai propri cittadini, con i quali ci si interfaccia.

La presidente ha anche espresso la speranza che Trump possa fare la differenza per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ipotizzando che potrebbe un giorno essere candidato al premio Nobel per la pace.

