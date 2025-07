Trump e Russia: ultimatum che minaccia la pace mondiale

Le tensioni tra Stati Uniti e Russia continuano a crescere. Donald Trump ha recentemente annunciato che intende accorciare da 50 a 10-12 giorni la scadenza per Mosca affinché accetti un accordo di pace con l’Ucraina. Questa dichiarazione ha suscitato reazioni immediate, in particolare dal vice segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev, il quale ha avvertito che ogni ultimatum del presidente americano rappresenta un rischio di conflitto tra le potenze.

Medvedev ha sottolineato che Trump sta in effetti lanciando una minaccia non solo verso la Russia, ma anche all’interno degli stessi Stati Uniti. D’altra parte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto con favore la determinazione di Trump, elogiando la sua presa di posizione chiara e incisiva nei confronti di Mosca. Zelensky ha evidenziato l’importanza di stabilire termini severi, avvertendo Putin che le conseguenze saranno severe se non rispetterà il nuovo termine fissato.

La situazione continua a essere tesa, con ogni nuova dichiarazione che sembra complicare ulteriormente il già difficile scenario diplomatico. Mentre gli Stati Uniti trovano un nuovo approccio nella loro strategia nei confronti della Russia, le reazioni internazionali si manifestano in vari modi, evidenziando la delicatezza della situazione attuale.