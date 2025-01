Trump e Meloni: Uniti per la Libertà

Il Wokeismo, che rappresenta la lotta contro le discriminazioni, è stato definito “un cancro che deve essere rimosso” dal presidente argentino Javier Milei durante un discorso al World Economic Forum. Milei ha sottolineato un clima favorevole per l’Argentina, evidenziando la creazione di un’alleanza internazionale di nazioni che perseguono libertà e credono nei principi della libertà. Ha menzionato il neo presidente Donald Trump e la premier italiana Giorgia Meloni, esprimendo sostegno per il gesto di Elon Musk, che ha sollevato il braccio in un saluto durante la cerimonia d’insediamento di Trump, considerandolo un “gesto innocente” che riflette il suo entusiasmo.

Milei ha criticato le idee proposte al Forum di Davos, affermando che “c’è qualcosa di profondamente sbagliato” in esse e che alcune necessitano di un dibattito. Il suo discorso si inserisce in un contesto più ampio di opposizione a ideologie comunemente sostenute nei circoli globali e richiama a una rivitalizzazione dei valori di libertà. Il presidente argentino cerca di posizionarsi come parte di un movimento che si oppone a quello che considera un eccesso di politicamente corretto e si allineano con altri leader mondiali di destra che condividono visioni simili, creando un fronte contro ciò che percepisce come una minaccia alla libertà individuale e ai diritti civili. La sua retorica risonante evidenzia una spinta verso una visione nazionale liberale e la volontà di affrontare apertamente le sfide ideologiche contemporanee.