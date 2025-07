Trump e l’IA: come la cultura pop plasma la politica moderna

Nell’attuale contesto politico e mediatico, l’impiego dell’intelligenza artificiale e della cultura pop si rivela un importante strumento di comunicazione. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha abbracciato queste tecnologie per affinare la propria strategia comunicativa durante il suo secondo mandato.

Recentemente, la Casa Bianca ha condiviso un’immagine in cui Trump appare vestito da Superman. Accompagnata dalle parole “Verità”, “Giustizia” e “The American Way”, questa rappresentazione intende offrire un’immagine eroica del presidente, sfruttando il successo di un nuovo film dedicato al famoso kryptoniano. Parallelamente, un controverso fotomontaggio generato dall’IA lo ha ritratto nei panni del Papa, suscitando dibattiti su un suo presunto desiderio di ricoprire quel ruolo, soprattutto in vista del conclave in arrivo.

Un altro esempio di questa tendenza è la sua rappresentazione come Jedi, pubblicata per celebrare lo Star Wars Day. In questa immagine, Trump impugna una spada laser rossa, evocando figure antagoniste della saga, per attaccare i suoi avversari politici, definiti come i veri nemici del popolo. Questa contraddittoria scelta visiva ha ulteriormente alimentato le discussioni attorno alla figura del presidente.

Queste rappresentazioni non sono meri frutti di fantasia, ma piuttosto parte di una narrazione strategica che utilizza i social media per coinvolgere emotivamente il pubblico. L’abilità di Trump nel trasformarsi in un personaggio pop e simbolico gli consente di dominare l’attenzione mediatica, sottolineando l’importanza crescente dell’intelligenza artificiale nella comunicazione politica moderna.