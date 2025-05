Trump e le sanzioni alla Russia: Motivi dietro la scelta

Marco Rubio ha dichiarato durante un’audizione al Senato che Donald Trump non ha fatto alcuna concessione a Vladimir Putin. Rubio ha spiegato che Trump è riluttante a imporre nuove sanzioni alla Russia, ritenendo che le minacce di sanzioni potrebbero interrompere i colloqui. Ha aggiunto che, se dovesse diventare chiaro che la Russia non è interessata a un accordo di pace, si potrebbe considerare l’imposizione di sanzioni.

Il vicepresidente russo Dmitry Medvedev ha affermato che la stesura di un memorandum su un futuro trattato di pace con l’Ucraina è un processo complesso e richiederà tempo. Medvedev ha sottolineato l’importanza di creare contenuti adeguati e un’intesa giuridica prima di procedere.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito di avere avuto conversazioni costruttive con il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, coordinando posizioni e iniziative per garantire una pace autentica. Zelensky ha messo in evidenza la necessità di un cessate il fuoco per salvare vite umane.

Nel frattempo, l’Unione Europea ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il diciassettesimo, con l’intenzione di intensificare la pressione per un cessate il fuoco. Anche il Regno Unito ha annunciato una nuova ondata di sanzioni per colpire le entità che supportano la guerra russa. Zelensky ha espresso gratitudine per le sanzioni europee, sottolineando l’importanza di colpire la flotta di petroliere russe per interrompere i finanziamenti alla guerra.

