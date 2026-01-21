9.5 C
Trump e la Groenlandia

Donald Trump ha confermato di non voler rinunciare all’idea di acquisire la Groenlandia. In una conferenza stampa alla Casa Bianca, ha affermato che “non si torna indietro” sulla questione e che i groenlandesi saranno “entusiasti” dell’annessione americana quando parlerà con loro. Il presidente ha anche mostrato foto di persone catturate dagli agenti dell’Ice e ha parlato dei dazi, spiegando che se la Corte suprema li boccerà, ci sono altre strade per imporli.

Trump ha inoltre affermato di voler restare nella Nato, nonostante abbia espresso dubbi sulla disponibilità degli alleati a soccorrerlo in caso di necessità. Ha anche ribadito di aver fatto molto per la Nato e di voler continuare a lavorare per rafforzare l’alleanza.

Il presidente ha anche pubblicato messaggi sui social, tra cui uno in cui afferma che l’accordo del Regno Unito per cedere le isole Chagos a Mauritius è “una stupidaggine” e un “atto di totale debolezza”. Ha inoltre pubblicato foto create digitalmente, una in cui pianta la bandiera americana in Groenlandia e l’altra con i leader europei intorno a una mappa che mostra Groenlandia e Canada annessi agli Stati Uniti.

Trump ha infine affermato di andare d’accordo con i leader europei, nonostante abbia espresso critiche nei loro confronti. Ha anche ribadito di voler continuare a lavorare per rafforzare l’economia americana, nonostante i toni celebrativi, molti americani non sono contenti dell’economia.

