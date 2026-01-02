11.4 C
venerdì – 2 Gennaio 2026
Trump e la diplomazia Usa

La capitale mondiale della diplomazia non si trova a New York, dove ha sede l’ONU, né alla Casa Bianca a Washington, ma a Mar-a-Lago, in Florida. Questa proprietà, acquistata da Donald Trump e trasformata in sede di un club privato, è il cuore pulsante della sua Amministrazione. Trump ha ricevuto il presidente ucraino Zelensky a Mar-a-Lago per discutere un piano di pace. Il piano prevede garanzie di sicurezza per l’Ucraina, il dispiegamento di forze internazionali per monitorare il rispetto dell’Accordo e la creazione di un Consiglio di Pace presieduto da Trump.

L’Ucraina diventerà membro dell’Unione Europea e avrà accesso privilegiato al Mercato europeo, riceverà un pacchetto di sviluppo e concluderà un Accordo di libero scambio con gli Stati Uniti. Tuttavia, se la Federazione Russa dovesse ottenere il riconoscimento della sua sovranità sui territori della Crimea e del Donbass, si troverebbe esposta a una minaccia ancora maggiore. La NATO schiererebbe truppe camuffate da “forze internazionali” a ridosso del territorio russo.

La militarizzazione dei paesi europei della NATO è in aumento, con una spesa militare annua che è salita al 3,5% del PIL. Le grandi industrie belliche stanno aumentando i loro profitti e anche piccole imprese partecipano alla produzione di armi. La campagna bellicista è alimentata da dichiarazioni di leader politici che presentano la Russia come una minaccia per l’Europa.

Contemporaneamente, il presidente Trump ordina lo schieramento di missili ipersonici in Germania e in Italia, e attacchi in Nigeria e Venezuela. Riceve anche il primo ministro israeliano Netanyahu, assicurandolo che gli Stati Uniti sono pronti a nuovi attacchi contro l’Iran e lodandolo per la sua azione a favore di Israele.

