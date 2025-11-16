Trump e la Cina: strategie e conflitti nella geopolitica attuale

L’accordo commerciale siglato da Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud rappresenta il metodo geopolitico del presidente americano, che combina pressione, diplomazia e affari per ridefinire l’ordine globale. Trump ha ereditato da una precedente amministrazione una situazione complessa: gli Stati Uniti avevano perso influenza in America Latina, il Medio Oriente era in crisi e la Russia aveva invaso l’Ucraina. Ora, il presidente sta cercando di ristabilire la situazione, ma si scontra con difficoltà e con esternazioni impulsive che minacciano il lavoro diplomatico.

Nonostante ciò, Trump ha ottenuto successi diplomatici significativi, come gli accordi di pace tra Armenia e Azerbaigian e tra Repubblica Democratica del Congo e Ruanda. Ha anche cercato di isolare l’Iran, mentre ha negoziato con Cina un accordo che include la riduzione dei dazi e l’acquisto di soia americana. Tuttavia, sul fronte ucraino, la situazione rimane complessa e richiede un approccio di dialogo e sanzioni.

La “dottrina Trump” si basa su una combinazione di diplomazia e uso della forza, rifiutando l’idea di una politica esclusivamente morale. Il presidente comunica con tutti e, pur utilizzando la potenza militare, non taglia i legami diplomatici. La sua strategia mira anche a mettere in discussione i partner, rendendoli obbligati a negoziare.

Centralità degli affari è un’altra componente chiave di questa dottrina: Trump usa l’economia come strumento di stabilizzazione, cercando di disinnescare conflitti attraverso il benessere economico. La Cina, in quanto principale rivale, è al centro della sua attenzione. Anche se ha raggiunto un accordo commerciale con Pechino, non ha diminuito le restrizioni e mantiente una posizione di fermezza. La sua strategia unisce pressioni economiche e militari per garantire che gli Stati Uniti restino competitivi a livello globale.