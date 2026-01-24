Trump e il nuovo ordine mondiale

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato di un “nuovo ordine mondiale” dopo una settimana di eventi internazionali turbolenti, caratterizzati dal suo interesse per l’annessione della Groenlandia e dalle minacce di imporre dazi come strumento di pressione politica. Trump non è noto per il suo stile diplomatico, ma gli eventi degli ultimi giorni sono stati particolarmente significativi, evidenziando una volontà di mettere in discussione l’ordine internazionale basato sulle regole che ha guidato la politica estera statunitense e dell’Occidente dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Recentemente, Trump ha ritirato l’invito al primo ministro canadese per partecipare al suo Consiglio di Pace, alimentando dubbi sulla legittimità dell’organismo. Inoltre, ha minacciato di imporre dazi contro la Svizzera dopo una telefonata con il leader svizzero e ha esercitato pressioni sulla Danimarca affinché accettasse un maggiore controllo statunitense sulla Groenlandia. Queste azioni hanno creato tensioni all’interno della NATO e hanno sollevato preoccupazioni tra gli alleati degli Stati Uniti.

Trump e i suoi sostenitori criticano l’ordine internazionale nato dopo la Seconda guerra mondiale, ritenendolo inefficace e troppo incline al compromesso. Al suo posto, il presidente starebbe promuovendo un sistema meno definito e potenzialmente più instabile, influenzato dalle sue reazioni personali e dalle simpatie del momento. Molti alleati degli Stati Uniti parlano apertamente di un “nuovo ordine mondiale”, esprimendo confusione e incertezza, e temendo che una semplice telefonata andata male con il presidente possa tradursi in dazi improvvisi, minando la fiducia dei partner commerciali tradizionalmente più solidi.