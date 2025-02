Trump e il Conflitto Russo-Ucraino: Impatti sui Mercati Finanziari

L’ipotesi di negoziati sulla guerra tra Russia e Ucraina, alimentata dalle recenti telefonate di Trump a Putin e Zelensky, ha generato un forte ottimismo nei mercati. Le borse europee hanno chiuso in modo decisamente positivo, con Milano in aumento dello 0,82%, Parigi che ha registrato un +1,52% e Francoforte che si distingue con un incremento del 2,09%. L’unica eccezione è Londra, che ha visto una flessione dello 0,49%. Anche Wall Street ha mostrato un andamento favorevole, sostenuta dalle novità geopolitiche. Un ulteriore effetto dell’annuncio informale di trattative è il drastico calo del prezzo del gas naturale ad Amsterdam, sceso del 7,6% in un’unica seduta, raggiungendo i 51,4 euro per megawatt/ora. Anche il prezzo del petrolio ha registrato un ribasso. La Borsa di Mosca ha avuto la reazione più significativa, con l’indice Moex che è volato a un aumento del 6%.