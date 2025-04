Trump e i dazi: una pausa illusoria mentre le Borse cercano un rimbalzo

In seguito a una domanda riguardo alla possibilità di sospendere i dazi per 90 giorni, Kevin Hassett, consigliere economico del presidente, ha risposto affermativamente. Questa dichiarazione ha creato un momento di entusiasmo nei mercati, che hanno reagito positivamente, ma l’ottimismo è durato poco. Infatti, dopo le parole di Hassett, è arrivata una precisazione dalla Casa Bianca che ha ridimensionato le aspettative. La comunicazione ufficiale ha chiarito che non ci sono piani definitivi per la sospensione dei dazi, indicando che la situazione rimane complessa e in fase di valutazione. Questo ping-pong di dichiarazioni ha messo in evidenza l’incertezza che circonda la politica commerciale dell’amministrazione, e come le reazioni dei mercati possano essere influenzate da affermazioni non del tutto confermate.