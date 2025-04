Trump e i Dazi Cinesi: La Reazione di Pechino e l’Ossessione per la Groenlandia

La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina sta diventando sempre più critica, con il presidente Donald Trump che impone dazi pesanti, arrivando fino al 104%, accusando Pechino di rubare risorse americane da oltre 30 anni. Nonostante le pressioni, la Cina reagisce con determinazione, dichiarando che risponderà colpo su colpo. Attualmente, il surplus commerciale cinese con gli Stati Uniti ammonta a 420 miliardi di esportazioni contro 120 miliardi di importazioni, un elemento che amplifica le tensioni.

Trump ha espresso la sua convinzione che le azioni della Cina siano errate, mentre la portavoce della Casa Bianca ha sostenuto che l’America non cederà. La Cina, dal canto suo, dimostra di aver preparato risposte adeguate, affermando di avere “mezzi abbondanti” per affrontare le sfide commerciali. Il ministero del Commercio cinese ha assicurato di avere la volontà di adottare contromisure nel caso in cui gli Stati Uniti intensifichino le loro misure.

Esperti suggeriscono che i dazi potrebbero non avere un impatto immediato sulla Cina, che potrebbe avere a disposizione strumenti di ritorsione molto costosi per gli Stati Uniti, come restrizioni sulle esportazioni di minerali rari e misure dirette contro l’agricoltura americana, inclusa la limitazione delle importazioni di soia e sorgo. Questo scenario evidenzia come le deteriorate relazioni tra i due paesi siano il culmine di anni di tensioni commerciali, sollevando interrogativi su come si svilupperà la situazione.