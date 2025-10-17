Trump e Cina: tensioni commerciali e minacce di dazi

Donald Trump ha recentemente dichiarato che i dazi del 100% minacciati contro la Cina non sono sostenibili. In un’intervista a Fox Business, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che la situazione commerciale con Pechino richiede un “accordo equo”. Ha avvertito che ulteriori dazi si aggiungerebbero a quelli già esistenti, in risposta alle restrizioni sulle terre rare imposte dalla Cina. Trump ha confermato anche un incontro con il presidente cinese Xi Jinping previsto fra due settimane, esprimendo ottimismo riguardo alla possibilità di risolvere le tensioni commerciali.

In un altro tema, Trump ha commentato gli Accordi di Abramo, annunciando che si aspetta una loro espansione e auspicando la partecipazione dell’Arabia Saudita. Il presidente ha affermato di avere avuto conversazioni positive con paesi pronti ad aderire agli accordi che hanno normalizzato le relazioni diplomatiche tra Israele e alcuni Stati arabi. Gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein hanno firmato gli accordi nel 2020, seguiti poi da Marocco e Sudan.

Infine, Kevin Hassett, consigliere economico della Casa Bianca, ha avvertito che Trump potrebbe intensificare le sue azioni se lo shutdown del governo federale dovesse continuare oltre il weekend. Sebbene non abbia specificato le misure che il presidente potrebbe adottare, ha confermato che la Casa Bianca ha già iniziato processi di licenziamento nel governo in risposta alle minacce di Trump. Lo shutdown è iniziato il primo ottobre.