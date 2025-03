Trump: “Domani avrò un colloquio con Putin”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di avere in programma un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha confermato che la conversazione è in fase di preparazione. Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime scetticismo riguardo alla possibilità di una vera tregua con Mosca. Zelensky continua a denunciare gli attacchi russi sul territorio ucraino e mantiene alta la guardia sul fronte militare. La situazione rimane tesa, con le forze ucraine pronte a rispondere a qualsiasi aggressione. Anche se si possono intravedere canali di comunicazione tra Stati Uniti e Russia, le preoccupazioni di Zelensky evidenziano una profonda diffidenza nei confronti delle intenzioni di Mosca. La guerra in Ucraina continua a essere un argomento centrale nella geopolitica internazionale e gli sviluppi futuri potrebbero influenzare significativamente le relazioni tra i paesi coinvolti. È evidente che la questione della sicurezza in Europa orientale rimane delicata e complessa, con implicazioni che vanno oltre i confini nazionali ucraini.