Trump difende successo economico

Il presidente Donald Trump ha presentato un’argomentazione sostenuta per il successo economico della sua amministrazione, sostenendo di aver fatto progressi significativi nel ridurre i prezzi nonostante la frustrazione diffusa tra gli elettori per il costo della vita. “In pochi mesi, siamo passati dal peggiore al migliore”, ha detto Trump dalla Casa Bianca, elencando una serie di prodotti che sosteneva essere più economici rispetto all’anno precedente. “Sto portando giù quei prezzi alti e li sto facendo scendere molto in fretta”.

Il presidente ha incolpato l’ex presidente Joe Biden per l’inflazione in aumento, sostenendo di stare facendo progressi nel risolvere quello che ha definito un “pasticcio” economico. Ha inoltre promesso nuovo sollievo per gli americani, indicando nuove misure fiscali approvate con il ” Grande bel disegno di legge” dei repubblicani.

Il messaggio rappresenta un tentativo più focalizzato di combattere la crescente reazione negativa degli elettori sull’economia, che ha fatto scendere il rating di approvazione di Trump e ha suscitato timori all’interno del Partito Repubblicano che potrebbe subire grandi perdite nelle elezioni di midterm dell’anno prossimo. Tuttavia, Trump ha rifiutato in gran parte di riconoscere eventuali debolezze dell’economia durante il suo mandato, dichiarando che l’inflazione era stata “fermata” anche se i prezzi sono saliti negli ultimi mesi.

I consiglieri della Casa Bianca e i repubblicani hanno invitato il presidente a esprimere più empatia con gli americani che stanno lottando finanziariamente e scettici sul fatto che l’amministrazione stia facendo molto per migliorare la loro situazione. Tuttavia, Trump ha offerto un messaggio trionfale, insistendo sul fatto che l’economia sia già stata salvata e che potrà solo migliorare da qui in poi. “Il nostro paese era pronto a fallire, fallire completamente”, ha detto. “Ora siamo il paese più caldo in tutto il mondo”.