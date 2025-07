Trump: dialogo positivo con l’Unione Europea in corso

Il dialogo tra Stati Uniti e Unione Europea continua a essere al centro dell’attenzione internazionale. Il presidente americano, Donald Trump, ha recentemente confermato che sono in corso negoziati con Bruxelles, promettendo progressi futuri.

Parlando con i giornalisti davanti alla Casa Bianca, Trump ha sottolineato di avere già un accordo in essere con l’UE. Ha menzionato una lettera inviata a Ursula Von der Leyen, in cui comunica la decisione di applicare dazi del 30% entro il primo agosto, qualora non si raggiunga un accordo. Nonostante ciò, ha ribadito l’importanza del dialogo, affermando che le discussioni stanno proseguendo.

Riguardo a eventuali rappresaglie da parte dell’Unione Europea, Trump ha espresso scetticismo. Ha indicato che, in passato, le relazioni tra Stati Uniti e UE non sono state favorevoli per Washington, ma ha notato un cambiamento positivo nelle trattative attuali, prevedendo un esito soddisfacente per entrambe le parti.