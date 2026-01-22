Trump critica l’Europa a Davos

Secondo quanto dichiarato da Trump a Davos, alcuni posti in Europa non sono più riconoscibili. Negli ultimi decenni, a Washington e nelle capitali europee si è diffusa l’idea che l’economia potesse crescere solo attraverso una spesa pubblica in continua crescita, una migrazione di massa incontrollata e infinite importazioni straniere. Si riteneva che i lavori pesanti e le industrie dovessero essere delocalizzati, che l’energia accessibile dovesse essere sostituita con la “nuova truffa verde” e che i Paesi potessero essere sostenuti importando nuove popolazioni da terre lontane.