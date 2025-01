Trump crea angoscia, ma dai suoi antagonisti nessuna idea

Donald Trump rappresenta una novità alla Casa Bianca, suscitando reazioni contrastanti. Nonostante la sua esperienza e i molti aspetti della sua personalità emersi nel tempo, la sua presidenza trasmette un senso di novità inedita. Non somiglia ai suoi predecessori come Nixon, Reagan o neppure al Trump degli inizi. La sua coalizione, che comprende una vasta gamma di interessi, dai megamiliardari ai meno abbienti, combina tecnocrazia e populismo in un modo mai visto prima. Tuttavia, questa diversità di opinioni potrebbe creare conflitti interni che Trump dovrà gestire con attenzione.

Le difficoltà che Trump incontra non garantiranno necessariamente una rinascita degli oppositori, attualmente privi di idee chiare. Coloro che si oppongono alle sue politiche hanno l’obbligo di riconsiderare i fondamenti di un ordine politico in crisi. È necessario correggere alcuni eccessi della cultura contemporanea e riflettere su come la democrazia possa prosperare di fronte a una crescente sfiducia.

Il tessuto politico è stato compromesso dalla frenesia e dalla sfiducia verso le figure pubbliche. Trump ha richiamato l’attenzione sui “forgotten men”, simbolo di un divario tra il mondo reale e quello legale, una questione che persiste. Le sue politiche potrebbero amplificare le divisioni tra classi sociali e tra americani ed europei.

Infine, mentre Trump cerca di affrontare queste sfide, i suoi oppositori sembrano disuniti. Sebbene si temano segni di declino per la democrazia americana, risulta cruciale che tutte le parti riconsiderino le proprie posizioni per facilitare un funzionamento armonioso delle istituzioni, evitando l’intensificarsi delle tensioni. Tornare indietro non è possibile, per quanto lo si desideri.