Trump contro tutti: superdazi al 104% per la Cina

Guerra aperta sui dazi tra Stati Uniti e Cina. Dopo le affermazioni di Pechino, che ha dichiarato: “andremo avanti con le contromisure fino alla fine”, il presidente Trump ha deciso di triplicare le tariffe, portandole fino al 104% a partire da domani. Il premier cinese Li Qiang ha contattato la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, accusando gli Stati Uniti di “protezionismo e prepotenza economica”.

Mentre la Casa Bianca comunica che quasi 70 Paesi hanno manifestato interesse a negoziare, l’Unione Europea si dichiara pronta a trattare, ma non esclude di adottare risposte altrettanto severe. Questa escalation tra le due potenze economiche evidenzia le tensioni crescenti in un contesto commerciale già conflittuale. I nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti potrebbero avere ripercussioni significative non solo sul mercato cinese, ma anche sull’economia globale, creando incertezze per gli scambi commerciali.

Le misure protezionistiche accentuano le divergenti posizioni tra le due superpotenze, mentre la comunità internazionale osserva da vicino gli sviluppi, temendo effetti a catena che colpirebbero vari settori industriali e commerciali. Sia gli Stati Uniti che la Cina sembrano determinati a mantenere la propria posizione, promettendo di difendere i propri interessi economici ad ogni costo. La situazione richiede quindi attenzione e cautela da parte di tutte le nazioni coinvolte, specialmente in un momento storico in cui il commercio globale è già sotto pressione.