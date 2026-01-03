Trump contro La vita è meravigliosa

Per decenni, le famiglie americane si sono riunite per guardare “La vita è meravigliosa” alla vigilia di Natale. Il film di Frank Capra è amato per aver esaltato l’altruismo, la comunità e il piccolo che affronta i potenti capitalisti. Tuttavia, il presidente Trump e i suoi seguaci stanno cercando di dirottare il classico delle festività.

Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale ha pubblicato due video che celebravano la campagna di deportazioni di massa, utilizzando scene del film per promuovere l’auto-espulsione degli immigrati. Uno dei video ricrea la scena in cui George Bailey pensa di togliersi la vita, ma il protagonista è un uomo latinoamericano che piange e dice che “farebbe qualsiasi cosa” per tornare da sua moglie e dai suoi figli.

L’amministrazione Trump sostiene che il film riflette un’epoca più semplice, migliore e più bianca, ma questa è un’interpretazione errata e consapevole del film. Il regista Frank Capra ha rivelato che la sua famiglia di immigrati lasciò la Sicilia per Los Angeles e che lui stesso ottenne la cittadinanza americana solo dopo aver prestato servizio nella prima guerra mondiale.

Il film “La vita è meravigliosa” cattura il sentimento di Capra attraverso il personaggio di Giuseppe Martini, un immigrato italiano che gestisce un bar. Martini è considerato l’America stessa, non un invasore scuro che distrugge lo stile di vita americano. Gli immigrati sono fondamentali per la bella vita in questo paese, sostiene il film, e nella realtà alternativa, se George Bailey non fosse mai vissuto, Martini non si farebbe sentire da nessuna parte.

Il messaggio di Capra è stato dirottato dalla Homeland Security, che ha utilizzato il film per promuovere l’auto-espulsione degli immigrati. Tuttavia, il film rimane un classico delle festività che esalta l’altruismo, la comunità e il piccolo che affronta i potenti capitalisti. Le persone che hanno dato a Bailey tutto il denaro che potevano risparmiare ricordano come le persone normali abbiano fatto un lavoro molto migliore nel resistere alla deportazione del Leviatano di Trump rispetto ai ricchi e potenti. Il film rimane un simbolo di resistenza e di conforto per gli attivisti pro-immigrati.