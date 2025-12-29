5 C
Roma
lunedì – 29 Dicembre 2025
Trump cerca rilancio

Il presidente Trump sta cercando di rilanciare la sua politica estera attraverso incontri con leader internazionali come Volodymyr Zelensky e Benjamin Netanyahu. Secondo Raffaella Baritono, professoressa di Storia e politica degli Stati Uniti d’America, Trump si trova in una fase complicata a causa dei risultati deludenti in politica economica e delle vicende giudiziarie che hanno prodotto fratture interne al fronte Maga.

Trump ha scelto di ricevere Zelensky e Netanyahu a Mar-a-Lago, la sua residenza privata, anziché alla Casa Bianca. Questa scelta è un messaggio chiaro: non è l’istituzione a contare, ma la persona. Trump interpreta la presidenza come un’identità che incarna l’istituzione stessa, quindi qualunque luogo può diventare istituzionale.

La scelta di Mar-a-Lago è anche un messaggio di politica interna, rivolto al segretario di Stato Marco Rubio e all’amministrazione. La politica estera, per Trump, è affare esclusivo del presidente, e il fatto che questi incontri avvengano in Florida rafforza ulteriormente il messaggio che esiste una sola voce che conta, ed è quella di Trump.

Tuttavia, puntare tutto su di sé può essere rischioso e Trump deve ancora dimostrare di possedere la capacità di ottenere risultati internazionali concreti. Finora ha mostrato soprattutto di essere un fattore di disordine internazionale, rimettendo in discussione alleanze e pilastri storici della politica estera statunitense.

