Trump attacca Powell e annuncia accordo con il Vietnam

L’attenzione si concentra sugli sviluppi politici e commerciali negli Stati Uniti, in particolare sulle dichiarazioni di Donald Trump. In un recente post su Truth Social, l’ex presidente ha chiesto le dimissioni immediate di Jerome Powell, governatore della Federal Reserve. Trump si riferisce a una richiesta di indagine da parte di Bill Pulte, capo dell’Agenzia federale per la vigilanza sui finanziamenti abitativi, che accusa Powell di aver fornito informazioni false durante una testimonianza al Congresso.

In parallelo, Trump ha annunciato la conclusione di un nuovo accordo commerciale con il Vietnam. Secondo i dettagli divulgati, il Vietnam accetterà di pagare una tassa del 20% su tutte le merci destinate agli Stati Uniti e del 40% su eventuali trasbordi. In cambio, Hanoi offrirà l’accesso totale agli Stati Uniti per i propri mercati, eliminando completamente i dazi doganali.

Trump ha espresso fiducia nel fatto che i Suv americani troveranno una buona collocazione nel mercato vietnamita, ritenendo che la nuova intesa commerciale rappresenti un’opportunità significativa per le esportazioni statunitensi.