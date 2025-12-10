Trump attacca l’immigrazione negli Stati Uniti

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha tenuto un comizio in Pennsylvania, affermando che l’inflazione “sta rallentando” e che l’America “is back”. Tuttavia, le statistiche indicano che l’inflazione negli Usa è in crescita. Trump ha anche dichiarato che il numero di migranti è crollato e ha elogiato le agenzie coinvolte nel controllo dell’ingresso di migranti, sostenendo che solo la Corea del Nord ha un confine più sicuro degli Stati Uniti.

Trump ha inoltre attaccato l’immigrazione e l’energia, affermando che “distruggeranno l’Europa”, e ha ribadito la sua contrarietà alla politica verde, definendola “la truffa del Green Deal”. Ha anche espresso la sua contrarietà ai migranti illegali, affermando “Noi abbiamo una politica semplice: drill baby drill”.

Il presidente ha inoltre definito il suo predecessore, Joe Biden, “il peggior presidente della storia” e ha affermato che il suo paese è diventato “così forte” in soli dieci mesi. Ha anche accusato l’opposizione democratica di promuovere una “bufala” quando denuncia il costo della vita ancora elevato, sostenendo che i prezzi stanno calando “enormemente” grazie a lui.

Durante il comizio, Trump ha anche attaccato gli immigrati, spingendo il pubblico a gridare “Rimandateli indietro! Rimandateli indietro!”. Ha inoltre ripetuto una frase che aveva suscitato notevole indignazione durante il suo primo mandato, affermando che gli Usa stavano lasciando entrare persone provenienti da “paesi di merda”.

Il tasso di approvazione del presidente è crollato al livello più basso da quando è tornato al potere, in gran parte a causa dell’aumento del costo della vita, che gli americani attribuiscono ai suoi dazi. I sondaggi indicano che il tasso di approvazione di Trump è crollato sotto il peso delle sue politiche economiche insoddisfacenti.