Trump attacca i regolatori europei per le sanzioni a Meta e Apple

Donald Trump ha espresso una forte opposizione alle sanzioni dell’Unione Europea contro le aziende statunitensi, definendole una “forma di tassazione” e sostenendo la necessità di proteggere gli interessi delle imprese americane. Le sanzioni riguardano grandi aziende come Apple, Meta e Google, con Meta che ha subito multe per 2,67 miliardi dal 2022 a causa della violazione del GDPR.

La pressione sulle aziende aumenta nel 2023, poiché Meta ha ricevuto una multa di 1,3 miliardi per il trasferimento di dati degli utenti europei negli Stati Uniti e anche Google e Apple sono state sanzionate per pratiche commerciali scorrette. Le aziende statunitensi sono ora sotto inchiesta per violazioni della Digital Markets Act, con il rischio di penali elevate fino al 10% dei ricavi annuali globali.

Le normative europee pongono sfide crescenti alle aziende tecnologiche americane, imponendo loro di adeguarsi a requisiti rigidi e sanzioni severe. L’entrata in vigore della Digital Markets Act ha intensificato il controllo su colossi come Apple, Meta e Google, costringendoli a conformarsi a otto regole fondamentali. Questa situazione mette in evidenza un dilemma: da un lato, la necessità di conformità alle normative europee; dall’altro, il mantenimento della competitività nel mercato globale.

Inoltre, l’assenza di una regolamentazione federale unificata sulla privacy dei dati negli Stati Uniti complica ulteriormente le operazioni delle aziende americane in Europa, con solo 20 Stati che hanno implementato regolamentazioni a livello statale, creando un panorama frammentato. Ciò genera incertezze che possono influenzare investimenti e innovazione nel settore tecnologico.