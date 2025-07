Trump annuncia invio armi all’Ucraina: la Nato paga tutto

Donald Trump ha rivelato di aver stipulato un accordo con la NATO che prevede che l’Alleanza pagherà “al cento per cento” per le armi che gli Stati Uniti invieranno all’Ucraina. Durante un’intervista alla NBC, Trump ha specificato che gli Stati Uniti forniranno armi attraverso la NATO, che si occuperà del costo.

Nel frattempo, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che un possibile dispiegamento di truppe europee in Ucraina sarebbe “inaccettabile” per la Russia. Questo commento è avvenuto dopo che il presidente francese Emmanuel Macron aveva suggerito una “coalizione dei volonterosi” per supportare Kiev.

Durante la Conferenza sulla ripresa di Kiev, la Premier italiana Giorgia Meloni ha annunciato l’impegno di 10 miliardi di euro per l’Ucraina e ha espresso la speranza che ciò possa innescare un recupero economico nel Paese. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha aggiunto che sarà istituito un fondo europeo per sostenere la nazione invasa.

In un contesto di crescente cooperazione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato segnali positivi da parte degli Stati Uniti riguardo la ripresa delle forniture militari. Ha anche annunciato che si aspetta nuovi passi avanti in tema di sanzioni contro la Russia.

Nel frattempo, il governatore di Odessa ha ringraziato l’Italia per il supporto ricevuto, compresi interventi in ambito sanitario e agricolo, sottolineando l’importanza dell’aiuto internazionale nella ricostruzione dell’Ucraina.