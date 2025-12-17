Trump annuncia discorso sulla sua presidenza

Donald Trump terrà un discorso alla nazione per promuovere i successi del primo anno del suo secondo mandato alla Casa Bianca e illustrare i progetti futuri. Il presidente ha scritto in un post su Truth che “il meglio deve ancora venire”.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato ai giornalisti che il discorso si concentrerà sui “risultati storici” del presidente, in particolare in materia di immigrazione, inflazione e su “ciò che ci aspetta”. Il discorso arriva in un momento cruciale per il presidente, con la campagna elettorale di midterm in corso. Trump si trova ad affrontare bassi livelli di gradimento e preoccupazioni all’interno del suo stesso partito, da parte di chi teme che non si sia concentrato abbastanza su questioni chiave per gli americani, come l’inflazione e il costo della vita.

Il discorso di Trump arriva anche all’indomani delle polemiche suscitate dall’intervista a Vanity Fair della capa dello staff della Casa Bianca, Susie Wiles, nella quale venivano espressi diversi giudizi critici nei confronti di membri dell’Amministrazione e dello stesso Trump. Wiles ha poi parzialmente smentito l’intervista, mentre sia la Casa Bianca che lo stesso Trump hanno fatto quadrato attorno alla capa dello staff.

La scorsa settimana, Trump ha iniziato un tour nazionale con una tappa in Pennsylvania, dopo aver dedicato gran parte dei suoi viaggi ufficiali del primo anno di mandato alla politica estera. Il presidente ha sfruttato il discorso per elogiare i risultati economici ottenuti durante il primo anno e lanciare attacchi contro i Democratici. Venerdì è previsto un suo viaggio in North Carolina. Il vicepresidente Vance ha fatto seguito alla visita di Trump in Pennsylvania con una tappa a Allentown, concentrandosi sul tema del costo della vita. L’’affordability’ rimane una priorità per molti elettori in vista del nuovo anno, con i sondaggi che mostrano una percentuale crescente di cittadini che giudicano negativamente la situazione economica e incolpano l’Amministrazione Trump di non aver fatto abbastanza per contrastare l’aumento dei prezzi.