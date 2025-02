Trump annuncia dazi contro l’Europa: “Stanno approfittando di noi”. L’Ue: “Pronti a rispondere”

Donald Trump ha annunciato che “una decisione sui dazi all’Unione europea sarà comunicata molto presto”, specificando che i dazi potrebbero arrivare al 25% per le auto e altri prodotti. Ha espresso il suo affetto per i Paesi europei, ma ha sostenuto che l’Unione europea è stata creata per prendere vantaggio sugli Stati Uniti, evidenziando che l’Ue non accetta le auto e i prodotti agricoli americani. Trump si è detto convinto che l’Europa si approfitti degli Stati Uniti.

In risposta, un portavoce della Commissione europea ha dichiarato che l’Unione agirà in modo “fermo e immediato” contro barriere ingiustificate al commercio libero ed equo, sottolineando che l’Ue proteggerà sempre le sue aziende, i lavoratori e i consumatori da dazi ingiustificati. La Commissione ha anche contestato le affermazioni di Trump, affermando che l’Ue rappresenta il maggiore mercato libero del mondo e che è stata un vantaggio per gli Stati Uniti. Ha evidenziato che gli investimenti americani in Europa sono altamente redditizi e che le aziende statunitensi possono beneficiare di un mercato unificato che favorisce gli affari.

Il commercio transatlantico di beni e servizi è di oltre 1,5 trilioni di dollari all’anno, rendendolo il più grande al mondo. Il portavoce ha suggerito che sarebbe meglio lavorare insieme per preservare le opportunità per entrambe le parti, piuttosto che opporsi. Ha ribadito che l’Europa rappresenta dialogo, apertura e reciprocità, e che è pronta a collaborare, ma proteggendo sempre i propri consumatori e aziende.