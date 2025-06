Trump annuncia cessate il fuoco tra Israele e Iran!

In un momento di crescente tensione internazionale, le notizie di un accordo di cessate il fuoco tra due potenze del Medio Oriente stanno catturando l’attenzione globale. L’intervento diplomatico e le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump potrebbero segnare un passo significativo verso la stabilità nella regione.

Il presidente Donald Trump ha annunciato su Truth, il suo social network, che è stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Iran. Secondo Trump, il cessate il fuoco inizierà tra circa sei ore e durerà per dodici ore, durante le quali entrambe le nazioni concluderanno le loro operazioni militari. Al termine di questo periodo, la guerra, definita “la guerra dei 12 giorni”, sarà ufficialmente considerata finita. Trump ha espresso congratulazioni ad entrambi i Paesi per il coraggio e la determinazione dimostrati nel giungere a questa intesa, sottolineando che si è evitata una conflittualità che avrebbe potuto durare anni e devastare l’intero Medio Oriente. Il presidente ha concluso il suo annuncio con un appello a benedire non solo Israele e l’Iran, ma anche il Medio Oriente e gli Stati Uniti, evidenziando l’importanza di questo accordo per la pace globale.

Fonte: www.tgcom24.mediaset.it