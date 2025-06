Trump annuncia attacco a siti nucleari in Iran: tensioni in aumento

By

Donald Trump ha annunciato su Truth di aver condotto con successo attacchi a tre siti nucleari in Iran: Fordow, Natanz ed Esfahan, affermando che gli aerei statunitensi sono ora fuori dallo spazio aereo iraniano. Hamas ha condannato l’attacco come una “brutale aggressione” e una violazione del diritto internazionale. Il Segretario Generale dell’ONU, Antonio Guterres, ha espresso preoccupazione, definendo l’operazione una pericolosa escalation e un rischio per la pace internazionale.

Si è appreso inoltre che Stati Uniti e Israele avevano testato attacchi contro gli impianti nucleari iraniani nel corso dell’anno passato. I rapporti indicano che il sistema di antincendio della NASA ha registrato calore significativo vicino a Fordow prima dell’annuncio degli attacchi. L’agenzia atomica iraniana ha dichiarato che gli attacchi non fermeranno le attività nucleari del Paese, mentre il governo iraniano considera gli attacchi “barbari” e una violazione delle leggi internazionali.

Trump ha minacciato ulteriori attacchi più grandi se l’Iran non accetterà di negoziare, descrivendo gli eventi come un “momento storico” per gli Stati Uniti e il mondo. La TV iraniana ha dichiarato che ogni cittadino statunitense nella regione è ora un legittimo obiettivo. Bernie Sanders ha criticato l’attacco, affermando che è incostituzionale e che solo il Congresso può autorizzare un conflitto.

L’operazione americana ha visto l’uso di missili Tomahawk e bombe bunker buster. Ci sono state anche evacuazioni volontarie di cittadini americani da Israele e Cisgiordania a causa dell’escalation del conflitto, mentre il governo israeliano ha adottato misure di sicurezza straordinarie.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.repubblica.it