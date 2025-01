Trump, anche Giorgia Meloni lunedì alla cerimonia di insediamento

Il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, sarà a Washington il 20 gennaio per partecipare alla cerimonia di insediamento del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Meloni non sarà sola, in quanto molti leader stranieri sono stati invitati a questo evento significativo. Tra coloro che hanno confermato la loro presenza ci sono il presidente argentino Javier Milei, il presidente del Salvador Nayib Bukele e il presidente ecuadoriano Daniel Noboa. Per la Cina, è prevista la partecipazione del vicepresidente Han Zheng. Anche il leader del Reform Party britannico, Nigel Farage, sarà presente.

Il giorno precedente all’insediamento, si terrà un rally a Washington per radunare i sostenitori di Trump. Questo evento si svolgerà alla Capitol One Arena e vedrà la partecipazione di diverse figure di spicco. Elon Musk è atteso sul palco prima dell’intervento di Trump. Il vice presidente eletto JD Vance, il principale consigliere di Trump Stephen Miller e Steve Witkoff, inviato per il Medio Oriente, prenderanno anch’essi la parola. Altri membri della famiglia Trump interverranno, insieme a personalità come l’ex lottatore Hulk Hogan e Dana White, presidente dell’Ultimate Fighting Championship, recentemente entrato nel consiglio di Facebook.

Inoltre, le esibizioni musicali non mancheranno, con i Village People che si esibiranno durante l’evento. Questo iconico gruppo degli anni ’70 e ’80 ha visto una rinascita di popolarità grazie al fatto che Trump ha scelto la loro celebre canzone “Y.M.C.A.” come inno per i suoi comizi, rendendola simbolo di rilevanza anche nel contesto del movimento gay.

L’atmosfera intorno all’insediamento di Trump è carica di aspettative e di una certa dose di celebrazione, con la partecipazione di numerosi leader internazionali e sostenitori che si radunano per questo momento cruciale nella politica americana. La presenza di figure di peso come Meloni, Milei, Bukele e altri riflette l’interesse globale verso la nuova amministrazione statunitense e le relazioni internazionali che si svilupperanno.