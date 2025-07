Trump accusa Putin: crisi ucraina e nuove sanzioni in arrivo

Donald Trump ha recentemente puntato il dito contro Vladimir Putin, accusandolo di non rispettare i diritti umani e di causare un elevato numero di vittime. Le sue dichiarazioni, espresse con toni incisivi, evidenziano la necessità di un cambiamento nella strategia americana riguardo al conflitto in Ucraina, che continua a rappresentare una crisi aperta.

In risposta alle violenze in corso, Trump ha promesso il supporto di armi difensive per l’Ucraina, sottolineando che “Putin sta uccidendo troppe persone”. Il presidente statunitense sta inoltre considerando nuove sanzioni contro Mosca, mentre il Congresso sta esaminando una proposta legislativa in tal senso.

Nel contesto del sostegno militare, la Casa Bianca ha annunciato l’intenzione di inviare 10 missili intercettori Patriot a Kiev, nonostante le difficoltà nel garantire la fornitura da parte della Germania, che ha già inviato un numero significativo di questi sistemi. Tuttavia, i colloqui tra le due nazioni continuano senza un accordo definitivo.

Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto maggiore chiarezza e stabilità nei rifornimenti di armi, sottolineando l’urgenza di implementare le decisioni politiche per garantire la sicurezza del suo paese, in particolare per quanto riguarda la difesa aerea.

Questi sviluppi avvengono nell’imminenza della quarta Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, che si terrà a Roma, mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha ribadito il sostegno europeo nei confronti di Kiev durante una recente visita in Regno Unito.