Il presidente americano Donald Trump è euforico mentre si reca in Svizzera. “Stiamo andando a Davos per incontrare leader politici ed economici, fare buona politica e portare negli Stati Uniti centinaia di miliardi di dollari”, ha scritto su Twitter. Trump sarà accompagnato da diversi membri del suo governo, tra cui il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario al Tesoro Scott Bessent, il segretario al Commercio Howard Lutnick e il segretario all’Energia Chris Wright.

Per garantire la sicurezza della delegazione, è necessaria un’operazione gigantesca. Trump viaggerà a bordo dell’Air Force One, un aereo dotato di tecnologie avanzate e di sistemi di sicurezza. L’aereo può volare senza scalo da Washington a Zurigo e può essere rifornito di carburante in volo. Una volta arrivato a Zurigo, Trump salirà a bordo di un elicottero per recarsi a Davos.

Il convoglio che accompagnerà Trump a Davos sarà composto da diversi veicoli, tra cui una limousine blindata chiamata “The Beast”. La limousine è dotata di una corazza pesante e di finestrini antiproiettile, e dispone di un sistema di aria condizionata indipendente in caso di attacco chimico o biologico. Trump sarà scortato da un equipe di agenti del Secret Service, che viaggeranno a bordo di veicoli blindati.

Trump alloggerà nel hotel “Alpengold” a Davos, un edificio a forma di uovo d’oro che dispone di una suite presidenziale con vista sulla valle. L’hotel sarà pesantemente sorvegliato dalle forze di sicurezza svizzere e americane.