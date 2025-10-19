Truffe vocali con IA: il rischio delle chiamate mute in Italia

Negli ultimi tempi, la questione delle chiamate mute torna alla ribalta a causa di un utilizzo malevolo dell’intelligenza artificiale. Gli esperti di cybersecurity di Bitdefender segnalano che i criminali stanno tentando di clonare voci per scopi fraudolenti, come il vishing, in cui si fingono persone fidate per ottenere dati sensibili.
Con l’evoluzione dei servizi IA, la clonazione vocale è diventata più accessibile. I malintenzionati possono ora utilizzare strumenti IA disponibili in commercio per replicare voci. Questi strumenti consentono di registrare campioni audio anche da chiamate mute, cercando di imitare le frasi comuni usate nelle conversazioni.
Sebbene ci siano misure di sicurezza, esiste il rischio di truffe ben congegnate, come le false chiamate urgenti. Ad esempio, un genitore potrebbe ricevere una chiamata da una voce clonata del figlio, in cui viene richiesto denaro per risolvere un presunto incidente. Questi approcci si basano su tecniche di ingegneria sociale, sfruttando i momenti di vulnerabilità per manipolare la vittima.
Pertanto, è fondamentale prestare attenzione alle comunicazioni, in particolare quando si tratta di richieste urgenti di denaro. Verificare tramite una chiamata diretta può aiutare a evitare situazioni ambigue. Inoltre, è consigliabile essere scettici riguardo a richieste di pagamento insolite, come l’uso di gift card.
Infine, mentre i criminali usano l’IA per attaccare, questa tecnologia viene anche impiegata per proteggere dalle minacce informatiche. Ad esempio, Bitdefender ha sviluppato Scamio, un’intelligenza artificiale gratuita che offre assistenza su comunicazioni sospette, aiutando gli utenti a identificare potenziali truffe.
