Truffe telefoniche: AGCM avvia indagini su sette aziende

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato sette procedimenti istruttori contro diverse aziende operanti nel settore del telemarketing per presunte pratiche commerciali scorrette e ingannevoli. Le indagini, condotte in collaborazione con il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza, hanno rivelato chiamate che violano le norme di trasparenza relative alle offerte commerciali, specialmente nei settori della telefonia e dell’energia.

Le aziende coinvolte nel telemarketing telefonico sono Entiende Srl, Nova Group Srl e My Phone Srl, mentre nel settore dell’energia figurano Action Srl, Fire Srl, J. Wolf Consulting Srl e Noma Trade Srl. Le accuse mosse dall’AGCM indicano che queste società avrebbero fornito informazioni ingannevoli ai potenziali clienti, tra cui false identità degli operatori e offerte non reali.

Le tecniche utilizzate per ingannare i consumatori prevedono lo spoofing, che falsifica il numero del chiamante. Nel caso della telefonia, gli operatori avrebbero contattato i clienti con pretesti come disservizi inesistenti o aumenti tariffari imminenti. Nel settore energetico, si presentavano come tecnici del gestore, affermando che il contratto attivo fosse inadeguato, inducendo così gli utenti a firmare nuovi contratti.

Queste pratiche sono considerate molto gravi e possono ledere i diritti dei consumatori. Con l’avvio di questi procedimenti, le aziende rischiano sanzioni significative.

Per difendersi da tali truffe, AGCM e ARERA hanno lanciato la campagna informativa “Difenditi così”, che fornisce indicazioni su come riconoscere operatori legittimi e segnalare comportamenti sospetti. I cittadini possono contattare l’AGCM al numero verde 800.166.661 per ulteriori informazioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it